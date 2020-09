Le previsioni meteo di domenica 20 settembre

Leggi su newsmondo

(Di sabato 19 settembre 2020) – Nuvole e schiarite al Nord, al Centro velature sparse e possibili piovaschi. Al Sud cielo sereno. – Nuvole e schiarite sulle regioni italiane con addensamenti e rovesci che interesseranno in particolar modo i rilievi. Nord – Nuvole e schiarite sulle regioni settentrionali Giornata all’insegna dell’instabilità sulle regioni settentrionali con nuvole e schiarite e possibili piovaschi che interesseranno in particolar modo i rilievi. Le temperature faranno registrare una lieve flessione con le massime che raggiungeranno i 28 gradi. Centro- Variabile sulle regioni centrali Nuvole e schiarite anche su Toscana, rilievi appenninici e Sardegna con precipitazioni sparse dal pomeriggio. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 31 gradi Sud – Cielo in prevalenza sereno sulle ...