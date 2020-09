Le donne 'disinvolte' non hanno meno diritti delle altre. Lo dice un giudice (Di sabato 19 settembre 2020) AGI “Dai commenti alla sentenza emerge che qualcuno ritiene che la vittima che abbia avuto una pluralità di rapporti sessuali possa essere trattata diversamente da una che ha una vita, tra virgolette, normale, ma questo non è vero nel nostro ordinamento”. Il giudice di Milano Fabio Roia, presidente del Tribunale misure di prevenzione e premiato con l'Ambrogino d'oro, la massima onorificenza assegnata dal Comune di Milano, per il suo impegno nelle aule e fuori a contrasto della violenza sulle donne, valuta le reazioni innescate dalla sentenza che ha ridotto la pena a un uomo colpevole di violenza sessuale perché “esasperato dalla condotta troppo disinvolta" della vittima. “Questa sentenza – spiega all'AGI il magistrato che è anche consulente della Commissione ... Leggi su agi (Di sabato 19 settembre 2020) AGI “Dai commenti alla sentenza emerge che qualcuno ritiene che la vittima che abbia avuto una pluralità di rapporti sessuali possa essere trattata diversamente da una che ha una vita, tra virgolette, normale, ma questo non è vero nel nostro ordinamento”. Il giudi Milano Fabio Roia, presidente del Tribunale misure di prevenzione e premiato con l'Ambrogino d'oro, la massima onorificenza assegnata dal Comune di Milano, per il suo impegno nelle aule e fuori a contrasto della violenza sulle donne, valuta le reazioni innescate dalla sentenza che ha ridotto la pena a un uomo colpevole di violenza sessuale perché “esasperato dalla condotta troppo disinvolta" della vittima. “Questa sentenza – spiega all'AGI il magistrato che è anche consulente della Commissione ...

