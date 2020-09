Internazionali d’Italia 2020 | Muguruza ferma la corsa di Azarenka e stacca il pass per la semifinale

Leggi su sportface

(Di sabato 19 settembre 2020) E’ Garbinela seconda semifinalista degliBNL d’Italia. Vittoria in rimonta per la spagnola, che ha superato con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 Vika, capitolata dopo due ore e ventuno minuti di gioco, ed è approdata al penultimo atto del torneo, dove sfiderà Simona Halep. L’ultimo precedente tra le due premia la, vittoriosa agli Australian Open, ma la prima forza del seeding sta giocando davvero bene ed inoltre si trova molto a suo agio sulla terra rossa. Siai quarti di finale il cammino di una lanciata, che nonostante la finale conquistata a Flushing Meadows, ha voluto calcare a tutti i costi i campi del Foro Italico e lo ha fatto in grande stile. Dopo la vittoria ...