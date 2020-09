In Germania una squadra di calcio rispetta il distanziamento sociale e perde 37 a 0 (Video) (Di sabato 19 settembre 2020) Berlino, 19 Set. – La sicurezza prima di tutto, anche prima del risultato. Questa è la lezione da fobici del Covid-19 di una squadra di calcio dilettantistica tedesca che ha preferito subire una bruciante sconfitta per 37-0 pur di rispettare il distanziamento sociale. L’SG Ripdorf / Molzen ha infatti schierato solo sette giocatori della sua rosa, per paura che gli avversari fossero contagiati dal coronavirus. Il co-presidente del Ripdorf, Patrick Ristow, ha dichiarato alla Cnn che dato che uno dei giocatori avversari era a sua volta entrato in contatto con un giocatore positivo al covid durante la partita precedente, ha preferito giocare “in sicurezza” nel rispetto del periodo di incubazione di due settimane. Le immagini dell’assurda partita – ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 19 settembre 2020) Berlino, 19 Set. – La sicurezza prima di tutto, anche prima del risultato. Questa è la lezione da fobici del Covid-19 di unadidilettantistica tedesca che ha preferito subire una bruciante sconfitta per 37-0 pur dire il. L’SG Ripdorf / Molzen ha infatti schierato solo sette giocatori della sua rosa, per paura che gli avversari fossero contagiati dal coronavirus. Il co-presidente del Ripdorf, Patrick Ristow, ha dichiarato alla Cnn che dato che uno dei giocatori avversari era a sua volta entrato in contatto con un giocatore positivo al covid durante la partita precedente, ha preferito giocare “in sicurezza” nel rispetto del periodo di incubazione di due settimane. Le immagini dell’assurda partita – ...

Quirinale : Visita ufficiale del Presidente #Steinmeier ????, #Mattarella ????: la #Lombardia è stata una regione particolarmente c… - mariaederaM5S : Il 4° motivo per cui votare sì al #Referendum? MODERNIZZARE. Con il taglio dei parlamentari avremo 1 parlamentare… - borghi_claudio : La germania AUMENTA il numero dei parlamentari e vogliono fare una riforma per farli 'aumentare di meno' perchè ci… - erasersoo : Tutto molto bello, solo che puoi partecipare solo se abiti in: Canada, USA, UK, Germania e Francia Ancora una volta… - AnnelieMoser : RT @AE_Italia: In Germania è stata presentata una proposta di legge per vietare dal 2022 l’uccisione dei pulcini maschi di un giorno di vit… -