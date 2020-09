Il Paradiso delle Signore Cambia Orario il 21 e 22 Settembre: Ecco quando andrà in onda... (Di sabato 19 settembre 2020) L’appuntamento con Il Paradiso delle Signore Cambia Orario Lunedì 21 e Martedì 22 Settembre, per dare spazio ad uno speciale sulle Elezioni in onda su Rai 1. Leggi su comingsoon (Di sabato 19 settembre 2020) L’appuntamento con IlLunedì 21 e Martedì 22, per dare spazio ad uno speciale sulle Elezioni insu Rai 1.

holisticwho : ma davvero perché quest'anno c'è stato il boom delle iscrizioni su twitter ??? non dico che prima fosse un paradiso… - Spezia_1906 : ?? Nella Divina Commedia di @Gazzetta_it, lo #Spezia sarà negli Inferi... - LeilaTopino : RT @AlbertoFuschi: Nelle prime due settimane #IlParadisodelleSignore fa il record di #ascoltitv. Ieri il 16,65%, giovedì il 17,15%. Quasi 2… - Teresalareale : RT @LuTerronPower: 'in verità vi dico, chi è nelle chat delle mamme della scuola sarà con me in paradiso'. - Ciro24048473 : @gjscco @LuciaLaVita1 @ErmannoKilgore La liberazione del commercio delle droghe...porterà i vostri figli in paradiso -