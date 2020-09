Il dolce sopraffino | la crostata all’uva con crema al marsala

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 19 settembre 2020) Il: laall’uva conal. Questaall’uva conalè unspettacolare, anche se non troppo difficile da preparare. La base è una pasta frolla cotta in bianco e farcita con una deliziosa e profumataal, a sua volta mescolata con dellapasticcera e impreziosita con della panna montata. Il richiamo di questosta nella decorazione: per un risultato ancora più scenografico è bene scegliere uva di almeno due colori. Ma vediamo come si prepara questa colorata magnificenza. Il: la ...