Il coronavirus ha riacceso un bisogno di sacro e fratellanza da non prendere sottogamba (Di sabato 19 settembre 2020) Il 19 settembre prossimo la Chiesa cattolica celebra la festa di San Gennaro. A Napoli, dove il santo è il patrono principale, sarà festa nell’attesa che si rinnovi il prodigio della liquefazione del sangue del vescovo di Benevento martirizzato nel 305 dopo Cristo a Pozzuoli. Ogni anno la teca che contiene le due ampolle col sangue di San Gennaro viene venerata da migliaia di fedeli che la toccano, la baciano e se la pongono sulla fronte. Quest’anno, a causa del coronavirus, non sarà possibile fare tutto ciò e la devozione popolare verso San Gennaro, da sempre molto forte, sarà privata di un atto importante, anzi fondamentale: quel contatto fisico con la reliquia più preziosa del patrono di Napoli. Un contatto che, nello stesso tempo, esprime affetto e fede. Ma che, bisogna ammetterlo, a volte viene anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Il 19 settembre prossimo la Chiesa cattolica celebra la festa di San Gennaro. A Napoli, dove il santo è il patrono principale, sarà festa nell’attesa che si rinnovi il prodigio della liquefazione del sangue del vescovo di Benevento martirizzato nel 305 dopo Cristo a Pozzuoli. Ogni anno la teca che contiene le due ampolle col sangue di San Gennaro viene venerata da migliaia di fedeli che la toccano, la baciano e se la pongono sulla fronte. Quest’anno, a causa del, non sarà possibile fare tutto ciò e la devozione popolare verso San Gennaro, da sempre molto forte, sarà privata di un atto importante, anzi fondamentale: quel contatto fisico con la reliquia più preziosa del patrono di Napoli. Un contatto che, nello stesso tempo, esprime affetto e fede. Ma che, bisogna ammetterlo, a volte viene anche ...

ilfattoblog : OGGI È SAN GENNARO 'Quest'anno una festa priva di un momento molto importante, come altre liturgie in questi mesi..… - Noovyis : (Il coronavirus ha riacceso un bisogno di sacro e fratellanza da non prendere sottogamba) Playhitmusic - -