«Così la pallavolo scompare». La lettera di Federvolley ad Azzolina per aprire le palestre delle scuole (Di sabato 19 settembre 2020) Ci sono voluti mesi per organizzare il ritorno a scuola dopo lo stop imposto dal Coronavirus. Un percorso tortuoso, non ancora finito. Ma oltre al mondo dell’istruzione, a lamentare una carenza di attenzione e soluzioni è anche quello dello sport. Soprattutto quello che si gioca nei comuni, nelle province, e nelle piccole, e spesso inadeguate, palestre scolastiche. Ad affrontare la problematica è la Federazione italiana di pallavolo che ieri ha inviato a Lucia Azzolina una lettera in cui spiega alla ministra dell’Istruzione il grande problema della «mancata concessione dell’utilizzo delle palestre scolastiche alle società di pallavolo nell’orario extracurriculare». Il presidente della ... Leggi su open.online (Di sabato 19 settembre 2020) Ci sono voluti mesi per organizzare il ritorno a scuola dopo lo stop imposto dal Coronavirus. Un percorso tortuoso, non ancora finito. Ma oltre al mondo dell’istruzione, a lamentare una carenza di attenzione e soluzioni è anche quello dello sport. Soprattutto quello che si gioca nei comuni, nelle province, e nelle piccole, e spesso inadeguate,scolastiche. Ad affrontare la problematica è la Federazione italiana diche ieri ha inviato a Luciaunain cui spiega alla ministra dell’Istruzione il grande problema della «mancata concessione dell’utilizzoscolastiche alle società dinell’orario extracurriculare». Il presidente della ...

Open_gol : «Così la pallavolo scompare». La lettera di @Federvolley alla ministra Azzolina per aprire le palestre delle scu… - Enzobruno9 : Riparte la Serie A1 femminile di Pallavolo e l'ho presentata così per @vitasportivait - mellorwastaken : RT @aktsumei: Domanda un po cosi. Che voi sappiate, esistono campi di pallavolo all aperto a gratis per fare due passaggi in quel dì Milano… - aktsumei : Domanda un po cosi. Che voi sappiate, esistono campi di pallavolo all aperto a gratis per fare due passaggi in quel dì Milano ???? - Lacie1530 : RT @oikanjiro: ?????????????? as ?????????????? ?????? ?????????????? probabilmente per me loro sono i più azzeccati, come aladdin ha introdotto jasmine al mondo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Così pallavolo De Luca:"Torno al volley dei club. Questa Prisma stupirà" Corriere di Taranto