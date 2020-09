(Di sabato 19 settembre 2020) Undi positività è stato comunicato ieri allaElementare “Marco Ulpio Traiano” di, nel decimo municipio. I genitori degli studenti sono stati immediatamente informati e per l’Istituto èto ilprevisto in questi casi. Ad occuparsi della gestione delè la Asl Roma 3.di positività in unailsu Il Corriere della Città.

Corriere : Coronavirus, Israele vara il secondo lockdown totale: è il primo Paese al mondo a farlo - giornalettismo : Nella sua intervista a Il Corriere della Sera dopo le dimissioni di #Berlusconi da #SanRaffaele, Alberto #Zangrillo… - CorriereCitta : Coronavirus, primo caso di positività in una scuola a Dragona: scatta il protocollo - PugliaPositiva : A #Bari il primo centro epidemiologico per monitorare le malattie infettive con esperti dedicati #pandemia… - valentinadigrav : RT @LaStampa: Coronavirus, esperti e governo divisi sulla quarantena ridotta a sette giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus primo

L’anno prima anche Allegri se n’era andato dopo ... dai ristoranti ai bar sono andate in sofferenza a causa del Covid-19, bisogna trovare una soluzione anche se mi rendo conto che non è ...Grande confusione in casa Trapani dove, dopo l'annuncio del passaggio di proprietà tra l’Alivision e l'imprenditore Gianluca Pellino, la situazione non sembra essersi rasserenata. Questa mattina la sq ...FOSSACESIA – Sono nove i casi di Coronavirus a Fossacesia. A comunicarlo è il sindaco Enrico Di Giuseppantonio. Dei contagiati 8 sono appartenenti allo stesso nucleo familiare. La Asl ha attivato, com ...