Che botta per la fidanzata di Conte! Con il Covid il suo Hotel Plaza è davvero ko (Di sabato 19 settembre 2020) La riapertura dovrebbe avvenire il primo ottobre, quasi sette mesi dopo la chiusura forzata per il lockdown, ma per il Grand Hotel Plaza di Roma restare in piedi è davvero una scommessa. Che provano a fare Olivia Paladino, la fidanzata del premier Giuseppe Conte e suo papà Cesare, che oltre ad essere proprietario con tutta la famiglia del Plaza, è anche amministratore unico della società che lo gestisce, l'Unione esercizi alberghi di lusso srl. Ed è proprio da quei conti che viene la botta. Il Plaza già non brillava l'anno precedente, avendo perso quasi 1,7 milioni di euro, ma nel primo semestre del 2019 aveva almeno incassato 5,5 milioni di euro. Il fatturato dei primi sei mesi 2020 è crollato a 957.854 euro (-83%), e ... Leggi su iltempo (Di sabato 19 settembre 2020) La riapertura dovrebbe avvenire il primo ottobre, quasi sette mesi dopo la chiusura forzata per il lockdown, ma per il Granddi Roma restare in piedi èuna scommessa. Che provano a fare Olivia Paladino, ladel premier Giuseppe Conte e suo papà Cesare, che oltre ad essere proprietario con tutta la famiglia del, è anche amministratore unico della società che lo gestisce, l'Unione esercizi alberghi di lusso srl. Ed è proprio da quei conti che viene la. Ilgià non brillava l'anno precedente, avendo perso quasi 1,7 milioni di euro, ma nel primo semestre del 2019 aveva almeno incassato 5,5 milioni di euro. Il fatturato dei primi sei mesi 2020 è crollato a 957.854 euro (-83%), e ...

La7tv : #lariachetira Il botta e risposta fra Matteo Salvini e Vauro: 'Non mi fa ridere'. La risposta di Vauro: 'Sono un gi… - NicolaPorro : Dopo i vari botta e risposta tra me e #VascoRossi, arriva @gian_serino, amico storico del cantautore che... ????? - MilanoStremitz1 : RT @tempoweb: Che botta per la fidanzata di #Conte Con il #COVID__19 il suo #hotel Plaza è davvero ko - tempoweb : Che botta per la fidanzata di #Conte Con il #COVID__19 il suo #hotel Plaza è davvero ko - gianni_botta : @cabiria1974 Le nuvole, Anime salve, questo è tutto ciò che so e tutto quello che mi basta. -