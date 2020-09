"Certe cose non le superi". Il fratello morto a soli 27 anni, lo strazio di Tomaso Trussardi dalla Toffanin (Di sabato 19 settembre 2020) Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata di sabato 19 settembre, in onda su Canale 5, ecco Tomaso Trussardo, il marito di Michelle Hunziker, che si racconta a cuore aperto. E parla del dolore che ancora lo tormenta: "Non riesco a superare la sua morte", ha spiegato l'imprenditore, commosso, riferendosi alla prematura scomparsa del fratello, che ha perso la vita a soli 27 anni. "Ci ha lasciato dopo solo tre anni dalla morte di mio padre. È stato un colpo ancora più forte - rimarca -. Con lui stavo costruendo anche un rapporto di amicizia. Io sono un positivo per natura ma Certe cose non le superi, impari a convincerci. Sono delle cicatrici che rimangono", ammette Trussardi. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Ospite di Silviaa Verissimo nella puntata di sabato 19 settembre, in onda su Canale 5, eccoTrussardo, il marito di Michelle Hunziker, che si racconta a cuore aperto. E parla del dolore che ancora lo tormenta: "Non riesco a superare la sua morte", ha spiegato l'imprenditore, commosso, riferendosi alla prematura scomparsa del, che ha perso la vita a27. "Ci ha lasciato dopo solo tremorte di mio padre. È stato un colpo ancora più forte - rimarca -. Con lui stavo costruendo anche un rapporto di amicizia. Io sono un positivo per natura manon le, impari a convincerci. Sono delle cicatrici che rimangono", ammette. ...

