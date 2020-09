Calciomercato Juventus, da Carrasco ad El Shaarawy: pronta la nuova ala (Di sabato 19 settembre 2020) Calciomercato Juventus – Si parla tanto di un nuovo numero nove. Ma a quanto pare la Juventus non cerca solo il bomber. Infatti Paratici starebbe lavorando per rinnovare quasi tutto il parco attaccanti. Infatti solo Dybala e Ronaldo sarebbero incedibili, con Bernardeschi e Douglas Costa che, se dovesse arrivare una buona offerta, potrebbero partire. I nomi per le nuove ali bianconere son tanti e alcuni anche clamorosi, due su tutti, Carrasco ed El Shaarawy. Calciomercato Juventus, colpo sull’esterno L’intenzione della Juventus, riporta ‘Tuttosport’, sarebbe quella di ingaggiare anche un’ala come eventuale sostituto di Douglas Costa, sempre nel mirino del Manchester United. Tramite intermediari, si ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 19 settembre 2020)– Si parla tanto di un nuovo numero nove. Ma a quanto pare lanon cerca solo il bomber. Infatti Paratici starebbe lavorando per rinnovare quasi tutto il parco attaccanti. Infatti solo Dybala e Ronaldo sarebbero incedibili, con Bernardeschi e Douglas Costa che, se dovesse arrivare una buona offerta, potrebbero partire. I nomi per le nuove ali bianconere son tanti e alcuni anche clamorosi, due su tutti,ed El, colpo sull’esterno L’intenzione della, riporta ‘Tuttosport’, sarebbe quella di ingaggiare anche un’ala come eventuale sostituto di Douglas Costa, sempre nel mirino del Manchester United. Tramite intermediari, si ...

