Barbara D’Urso mostra la scollatura abbondante e scatena l’ira dei follower (Di sabato 19 settembre 2020) Barbara D’Urso ha pubblicato poco fa un post su IG che ha messo in evidenza il suo décolleté scatenando le pesanti critiche dei follower La conduttrice napoletana è un personaggio seguitissimo sia in televisione che sui social. Amata da gran parte del suo pubblico, non mancano per lei forti critiche per dei comportamenti ritenuti spesso … L'articolo Barbara D’Urso mostra la scollatura abbondante e scatena l’ira dei follower proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 19 settembre 2020)D’Urso ha pubblicato poco fa un post su IG che ha messo in evidenza il suo décolleténdo le pesanti critiche deiLa conduttrice napoletana è un personaggio seguitissimo sia in televisione che sui social. Amata da gran parte del suo pubblico, non mancano per lei forti critiche per dei comportamenti ritenuti spesso … L'articoloD’Ursolal’ira deiproviene da leggilo.org.

QuiMediaset_it : Giancarlo Scheri, direttore #Canale5: 'Un pomeriggio e una serata di emozioni e leggerezza, come solo Barbara d'Urs… - annamarone : RT @cicciogia: Angela di Mondello ospite in Tv da Barbara D'Urso. Da un lato la donna simbolo del vuoto culturale e della miseria umana c… - FloraPiachica : RT @cicciogia: Angela di Mondello ospite in Tv da Barbara D'Urso. Da un lato la donna simbolo del vuoto culturale e della miseria umana c… - FrancyBertuzzi : RT @cicciogia: Angela di Mondello ospite in Tv da Barbara D'Urso. Da un lato la donna simbolo del vuoto culturale e della miseria umana c… - PennyDreadfull_ : RT @cicciogia: Angela di Mondello ospite in Tv da Barbara D'Urso. Da un lato la donna simbolo del vuoto culturale e della miseria umana c… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso «X Factor» senza pubblico, ritorno alla dimensione più intima Corriere della Sera