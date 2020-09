Ufficiale: il Brescia acquista Labojko (Di venerdì 18 settembre 2020) Il nuovo arrivato in casa Brescia si chiama Jakub Labojko, centrocampista polacco classe 1997, acquistato dallo Slask Wroclaw. Ecco il comunicato con cui il club ha annunciato il giocatore: “Brescia Calcio comunica l’acquisto a titolo definitivo di Jakub Łabojko. Il centrocampista polacco classe ’97 arriva dallo Slask Wroclaw (Club di Ekstraklasa, la massima serie in Polonia)”. Jakub c’è. Łabojko è un nuovo giocatore del Brescia. https://t.co/r8fpN0D6IF#Witamy#crediAmoci#ForzaBrescia pic.twitter.com/SVHq1tJoNq — Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) September 18, 2020 Foto: Twitter Brescia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020) Il nuovo arrivato in casasi chiama Jakub, centrocampista polacco classe 1997,to dallo Slask Wroclaw. Ecco il comunicato con cui il club ha annunciato il giocatore: “Calcio comunica l’acquisto a titolo definitivo di Jakub Łabojko. Il centrocampista polacco classe ’97 arriva dallo Slask Wroclaw (Club di Ekstraklasa, la massima serie in Polonia)”. Jakub c’è. Łabojko è un nuovo giocatore del. https://t.co/r8fpN0D6IF#Witamy#crediAmoci#Forzapic.twitter.com/SVHq1tJoNq —Calcio BSFC (@Official) September 18, 2020 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : ? #Brescia, ufficiale l'acquisto di #Labojko ?? #Ascoli, due difensori in arrivo ? #Calciomercato #SerieB, tutte l… - PiacereIseo : UFFICIALE - Brescia, Francesco Paradisi in prestito al Franciacorta - - PiacereIseo : UFFICIALE – Brescia, Francesco Paradisi in prestito al Franciacorta - - lellacmilan : RT @officialdrezz: Qui per ricordarvi che per Sandro ieri era la prima partita di precampionato (dato che il Brescia ha giocato la sua prim… - officialdrezz : Qui per ricordarvi che per Sandro ieri era la prima partita di precampionato (dato che il Brescia ha giocato la sua… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Brescia UFFICIALE - Il Brescia rinforza il centrocampo con Labojko pianetaserieb.it Pallanuoto M/ Coppa Italia: la Pro Recco torna a giocare dopo 196 giorni

Dopo centonovantasei giorni la Pro Recco ritrova una partita ufficiale. Domani, alle piscine di Albaro, i biancocelesti affrontano il Quinto alle ore 19; lo faranno nella prima giornata del girone A d ...

Calciomercato Inter, mistero Asamoah: contatti con 4 club

La stagione di Kwadwo Asamoah era iniziata come tutte le altre in nerazzurro: impegnato a percorrere l’intera corsia di sinistra, spesso alternato a Biraghi. Era partito titolare anche nel derby di an ...

GF Vip, Dayane Mello ossessione-Balotelli: lui apre bocca, vagonate di veleno sui social

Quando Dayane Mello chiama Mario Balotelli risponde. Non poteva mancare la replica del celebre calciatore alle dichiarazioni della modella brasiliana, che nella casa del Grande Fratello Vip 5 seguita ...

Dopo centonovantasei giorni la Pro Recco ritrova una partita ufficiale. Domani, alle piscine di Albaro, i biancocelesti affrontano il Quinto alle ore 19; lo faranno nella prima giornata del girone A d ...La stagione di Kwadwo Asamoah era iniziata come tutte le altre in nerazzurro: impegnato a percorrere l’intera corsia di sinistra, spesso alternato a Biraghi. Era partito titolare anche nel derby di an ...Quando Dayane Mello chiama Mario Balotelli risponde. Non poteva mancare la replica del celebre calciatore alle dichiarazioni della modella brasiliana, che nella casa del Grande Fratello Vip 5 seguita ...