Tokyo calling

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 18 settembre 2020) Il nuovo governo di Yoshihide Suga, entrato in carica pochi giorni fa in Giappone, nasce nel segno della forte continuità con la compagine governativa di Shinzo Abe, il premier più longevo della storia del Giappone che ha guidato il paese per quasi dieci anni fra il 2006 e il 2007 e poi ancora fra il 2012 e il 2020.Molti degli uomini forti del gabinetto Abe hanno trovato spazio nel nuovo corso di Suga: l’ex Ministro del Welfare Katsunobu Kato è diventato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il Ministro delle Finanze Taro Aso è stato confermato, il fratello di Shinzo Abe, Nobuo Kishi è diventato Ministro della Difesa e Toshimitsu Motegi è stato confermato nel ruolo di Ministro degli Esteri.Un sondaggio reso pubblico ieri da Nikkei/TVassegna a Yoshihide Suga un gradimento molto alto del 74%, che non si ...