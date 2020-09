Temptation Island, Nadia e Antonio mentono? L’indiscrezione: si erano lasciati prima del programma (Di venerdì 18 settembre 2020) Abbiamo visto già in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Abbiamo iniziato a conoscere le nuove coppie protagoniste e, nelle ultime ore, una di loro sta facendo molto parlare. Si tratta della coppia formata da Nadia e Antonio. Lui più grande di lei di ben dieci anni lamenta il fatto che lei stia tutto il giorno sul divano con il cellulare. Lei, dal canto suo, sembra non avere la minima intenzione di cambiare il suo carattere. Per Antonio la sua ragazza è molto viziata, insomma. Ma torniamo a noi perché Deianira Marzano ha sganciato una vera bomba sul loro conto. Caos Temptation Island 2020, Antonio e Nadia stanno fingendo di essere una coppia? Sarebbe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 18 settembre 2020) Abbiamo visto già in onda lapuntata della nuova edizione di. Abbiamo iniziato a conoscere le nuove coppie protagoniste e, nelle ultime ore, una di loro sta facendo molto parlare. Si tratta della coppia formata da. Lui più grande di lei di ben dieci anni lamenta il fatto che lei stia tutto il giorno sul divano con il cellulare. Lei, dal canto suo, sembra non avere la minima intenzione di cambiare il suo carattere. Perla sua ragazza è molto viziata, insomma. Ma torniamo a noi perché Deianira Marzano ha sganciato una vera bomba sul loro conto. Caos2020,stanno fingendo di essere una coppia? Sarebbe ...

