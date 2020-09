Studentesse in minigonna contro il “sessismo” dei prof. Il caso del liceo Socrate di Roma (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 Set. – Triste è la parabola dell’antifascistissimo liceo Socrate di Roma, quello che ha visto i primi vagiti di alcune delle migliori menti dem di Roma Sud, come il presidente del municipio VIII di Roma Amedeo Ciaccheri e da sempre istituto “piezz’e core” per l’europarlamentare del Pd Massimiliano Smeriglio. In questi anni, infatti, il liceo Classico della “rossa” Garbatella non ha fatto altro che andare sulle prime pagine dei giornali per episodi che col tanto sbandierato antifascismo poco hanno a che fare, non da ultimo l’episodio di “sessismo” di cui sarebbe colpevole la vicepreside. “Ai professori cade l’occhio” “Il primo giorno di scuola ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 18 settembre 2020), 18 Set. – Triste è la parabola dell’antifascistissimodi, quello che ha visto i primi vagiti di alcune delle migliori menti dem diSud, come il presidente del municipio VIII diAmedeo Ciaccheri e da sempre istituto “piezz’e core” per l’europarlamentare del Pd Massimiliano Smeriglio. In questi anni, infatti, ilClassico della “rossa” Garbatella non ha fatto altro che andare sulle prime pagine dei giornali per episodi che col tanto sbandierato antifascismo poco hanno a che fare, non da ultimo l’episodio di “sessismo” di cui sarebbe colpevole la vicepreside. “Aiessori cade l’occhio” “Il primo giorno di scuola ...

