“Silenzio”. Storie Italiane, Eleonora Daniele si emoziona guardando un’immagine. È successo tutto in diretta (Di venerdì 18 settembre 2020) A Storie Italiane si è parlato della morte di Paolo La Rosa, il ragazzo ucciso a coltellate a febbraio scorso a Terrasini, in provincia di Palermo, nella puntata di venerdì 18 settembre 2020, l’ultima della seconda settimana della nuova edizione. E proprio al termine della pagina dedicata al giovane siciliano, al quale la sua comunità ha dedicato un murales (foto nel secondo paragrafo) in studio è calato il silenzio ed Eleonora Daniele ha affermato, rivolgendosi alla regia: “Lasciatela, lasciatela questa immagine…”. “Rimaniamo in silenzio a guardare quest’immagine” ha affermato subito dopo Eleonora Daniele a Storie Italiane, aggiungendo poi: “La televisione non è sempre ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 settembre 2020) Asi è parlato della morte di Paolo La Rosa, il ragazzo ucciso a coltellate a febbraio scorso a Terrasini, in provincia di Palermo, nella puntata di venerdì 18 settembre 2020, l’ultima della seconda settimana della nuova edizione. E proprio al termine della pagina dedicata al giovane siciliano, al quale la sua comunità ha dedicato un murales (foto nel secondo paragrafo) in studio è calato il silenzio edha affermato, rivolgendosi alla regia: “Lasciatela, lasciatela questa immagine…”. “Rimaniamo in silenzio a guardare quest’immagine” ha affermato subito dopo, aggiungendo poi: “La televisione non è sempre ...

diegohp93 : un minuto di silenzio per quelli che mettono le storie su WhatsApp e Facebook ?? - moiolico : RT @Giu_Fabiana: Rispondimi Quante ore nella vita abbiamo noi Passano in silenzio e non lo sai Non te lo chiedi mai, io si Non guardarmi ri… - arieccomi4 : @BlogSocialTv1 @RaiUno @eleonoradaniele @vitaindiretta @nonelarena @GilettiMassimo Tanto brava, si occupa sempre di… - NosyVentrix : Due storie d'amore e di silenzio in vendita su Amazon/libri Euro 1,50 - Frances52779614 : RT @tatapallina: “Ci sono storie che hanno bisogno di buio e silenzio. Solo dopo tanto tempo, come alcuni vini, potranno essere raccontate.… -

Ultime Notizie dalla rete : “Silenzio” Storie Accusato di pedofilia: rotto il silenzio dietro cui si era trincerata la popolazione ciociariaoggi.it