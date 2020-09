Sala e Gori: Milano e Bergamo insieme per ospitare il G20 Salute del 2021 (Di venerdì 18 settembre 2020) Milano, 18 settembre 2020 - "Milano e Bergamo insieme per ospitare il G20 Salute del 2021 ": è la proposta avanzata dai Sindaci di Bergamo Giorgio Gori e di Milano Beppe Sala. "Le nostre città - ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 18 settembre 2020), 18 settembre 2020 - "peril G20del": è la proposta avanzata dai Sindaci diGiorgioe diBeppe. "Le nostre città - ...

rtl1025 : ?? Le città di #Milano e #Bergamo si candidano ad ospitare il #G20 Salute del 2021. 'Auspichiamo che il Governo Ital… - alexfoti : RT @Adnkronos: G20 Salute 2021, Gori e Sala propongono Bergamo e Milano come sede - michelepaola_ : RT @Adnkronos: G20 Salute 2021, Gori e Sala propongono Bergamo e Milano come sede - mosllerdd : @rep_milano ma Sala e Gori non erano quelli di 'Milano e Bergamo non si fermano'? Che squallore, in modalità propaganda perpetua. - Adnkronos : G20 Salute 2021, Gori e Sala propongono Bergamo e Milano come sede -