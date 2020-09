Può uscire di casa: la "gentile concessione" dei giudici all'89enne Emilio Fede (Di venerdì 18 settembre 2020) Alla bellezza di 89 anni, Emilio Fede ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. L'ex direttore del Tg4 è stato condannato in via definitiva a 4 anni e 7 mesi nell'ambito del processo Ruby-bis. Assistito dall'avvocato Salvatore Pino, ora Fede potrà uscire di casa tutti i giorni dalle 6.30 alle 22. L'ex direttore abita a Segrate, nell'hinterland milanese. Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, si apprende, tiene conto anche delle condizioni di salute e dell'età avanzata di Emilio Fede, fino ad oggi in regime di detenzione domiciliare. Fede potrà anche uscire dalla Lombardia, ma solo se autorizzato dall'Ufficio esecuzione penale esterna. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Alla bellezza di 89 anni,ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. L'ex direttore del Tg4 è stato condannato in via definitiva a 4 anni e 7 mesi nell'ambito del processo Ruby-bis. Assistito dall'avvocato Salvatore Pino, orapotràditutti i giorni dalle 6.30 alle 22. L'ex direttore abita a Segrate, nell'hinterland milanese. Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, si apprende, tiene conto anche delle condizioni di salute e dell'età avanzata di, fino ad oggi in regime di detenzione domiciliare.potrà anchedalla Lombardia, ma solo se autorizzato dall'Ufficio esecuzione penale esterna.

