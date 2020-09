Pinocchio, su Disney+ in streaming da oggi (Di venerdì 18 settembre 2020) Roberto Benigni arriva su Disney Plus anche con Pinocchio nel catalogo di settembre 2020, con il film da lui diretto sul burattino di legno! Pinocchio e Roberto Benigni arrivano in streaming su Disney Plus da oggi nella versione cinematografica del classico di Collodi che nel 2002 è stata diretta e interpretata proprio dall'attore toscano. Perchè, con la maturità, Roberto Benigni si sarà anche trasformato in Geppetto per l'amico Matteo Garrone, ma nel 2002, dopo il successo incredibile de La vita è bella, ha voluto cimentarsi egli stesso con il celebre burattino di legno, da regista e attore, interpretando proprio il protagonista. Per raccontare la storia di quel romanzo per ragazzi conosciuto in tutto il mondo: l'eccessiva vivacità del burattino Pinocchio, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 settembre 2020) Roberto Benigni arriva su Disney Plus anche connel catalogo di settembre 2020, con il film da lui diretto sul burattino di legno!e Roberto Benigni arrivano insu Disney Plus danella versione cinematografica del classico di Collodi che nel 2002 è stata diretta e interpretata proprio dall'attore toscano. Perchè, con la maturità, Roberto Benigni si sarà anche trasformato in Geppetto per l'amico Matteo Garrone, ma nel 2002, dopo il successo incredibile de La vita è bella, ha voluto cimentarsi egli stesso con il celebre burattino di legno, da regista e attore, interpretando proprio il protagonista. Per raccontare la storia di quel romanzo per ragazzi conosciuto in tutto il mondo: l'eccessiva vivacità del burattino, ...

OnePerfectSlam : PINOCCHIO (1940) #pinocchio #disney - ermi8xyz : RT @Cine_hunters: Tanto tempo fa, una sera in cui le stelle brillavano come diamanti incastonati in un “soffitto” privo di nuvole, un intag… - GiordaEmi : RT @Cine_hunters: Tanto tempo fa, una sera in cui le stelle brillavano come diamanti incastonati in un “soffitto” privo di nuvole, un intag… - Cine_hunters : Tanto tempo fa, una sera in cui le stelle brillavano come diamanti incastonati in un “soffitto” privo di nuvole, un… - disney__tasthic : @MrGeekVFD Zootopia or Pinocchio -