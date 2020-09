Patrizia De Blanck | confessione disgustosa al Gf Vip | “L’ho fatto…”

(Di venerdì 18 settembre 2020) La contessaDecontinua ad animare la casa del Grande Fratello Vip e alcuni suoi racconti hanno lasciato senza fiato gli altri inquilini.De, prima di entrare a far parte del cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip, è stata una delle concorrenti de Il Ristorante e de L’Isola dei … L'articoloDeal Gf Vip: “L’ho fatto…” proviene da www.meteoweek.com.

trash_italiano : Signori autori, io per la prima puntata avrei rinchiuso insieme Patrizia De Blanck e Denis Dosio. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP: Patrizia De Blanck si spoglia in diretta davanti alle telecamere durante il collegamento con #Pomeriggio5 [… - trash_italiano : La risata di Patrizia De Blanck è ora un meme vocale sull'APP Trash Italiano ?? #GFVIP - Noovyis : (Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck: “Ho mangiato il topo, la carne di sorcio capite?”) Playhitmusic - - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck: “Ho mangiato il topo, la carne di sorcio capite?” -

Ultime Notizie dalla rete : Patrizia Blanck

Patrizia De Blanck: "Ho coltivato marijuana senza saperlo, figura di mer*a fatta per ignoranza" Al Grande Fratello Vip 2020, Patrizia De Blanck ha fatto ridere a crepapelle i suoi compagni di avventur ...Patrizia De Blanck, clamorosa confessione: per errore ha coltivato marijuana, il racconto al GF Vip. Patrizia De Blanck, clamorosa confessione: per errore ha coltivato marijuana (Mediaset Play) Il ...1Nella casa del GF Vip, Patrizia De Blanck lancia una frecciatina a Ilary Blasi, e svela un retroscena legato alla sua partecipazione al reality Nonostante siano passati soltanto pochi giorni dalla pa ...