Non camminerà mai Ma Sirio entra a scuola sulle sue gambe

(Di venerdì 18 settembre 2020) I medici erano stati chiari: questo bambino non potrà mai camminare. Eppure oggi il web festeggia il video di, bambino di 7 anni, romano, colpito da tetraparesispastica: una patologia che, a quanto dicevano i medici, non gli avrebbe mai permesso di camminare. Eppure oggi, grazie alla sua incrollabile forza di volontà ha smentito tutti con i fatti: èto asuee la sua cartella come tutti i bambini. Il video è merito della mamma sta postando i progressi del figlio sui social.