Migranti | von der Leyen | “Il sistema attuale non funziona E’ interesse di tutti i governi trovare un approccio europeo umano ed efficace”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 18 settembre 2020) “E’diunsulle migrazionied efficace, penso che ogni Stato membro possa sottoscriverlo. Mi aspetto che isi siedano seriamente al tavolo e negozino un nuovoalle migrazioni”. E’ quanto ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der, in un’intervista con un gruppo di quotidiani, pubblicata in Italia da Repubblica. “La nostra comune esperienza – ha aggiunto la presidente – è che ilattualmente in vigore nonpiù, ha raggiunto i suoi limiti e per questo presenteremo una proposta che ...