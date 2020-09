Meteo prossima settimana, perturbazioni all’assalto contro l’anticiclone (Di venerdì 18 settembre 2020) L’anticiclone sta ancora spadroneggiando in lungo ed in largo sull’Italia, ma anche su un’ampia parte dell’Europa. Il grande dominatore di questo settembre ha però ormai i giorni contati e già alla fine della settimana si osserverà un graduale cambio di circolazione su scala europea. Una depressione si sta intrufolando verso la Spagna e pian piano estenderà le proprie maglie perturbate verso est e nord-est. Il flusso perturbato inizierà così ad intaccare l’anticiclone ed anche su parte d’Italia osserveremo i primi disturbi, pur con l’anticiclone ancora figura dominante. All’inizio della nuova settimana le propaggini orientali della depressione iberica determineranno una certa instabilità sul Nord Italia e in parte anche sulle regioni centrali ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 18 settembre 2020) L’anticiclone sta ancora spadroneggiando in lungo ed in largo sull’Italia, ma anche su un’ampia parte dell’Europa. Il grande dominatore di questo settembre ha però ormai i giorni contati e già alla fine dellasi osserverà un graduale cambio di circolazione su scala europea. Una depressione si sta intrufolando verso la Spagna e pian piano estenderà le proprie maglie perturbate verso est e nord-est. Il flusso perturbato inizierà così ad intaccare l’anticiclone ed anche su parte d’Italia osserveremo i primi disturbi, pur con l’anticiclone ancora figura dominante. All’inizio della nuovale propaggini orientali della depressione iberica determineranno una certa instabilità sul Nord Italia e in parte anche sulle regioni centrali ...

