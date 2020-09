Inter, sette gol alla Carrarese: doppietta di Lukaku e Lautaro Martinez (Di venerdì 18 settembre 2020) L’Inter ha battuto per 7-0 la Carrarese nell’amichevole disputata al Suning Training Center: doppietta per Lukaku e Lautaro L’Inter ha travolto con sette gol la Carrarese nell’amichevole disputata al Suning Training Center. doppietta per Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, partecipano alla festa anche Ashley Young, Sanchez e Salcedo. Domani la squadra di Conte giocherà l’ultima amichevole prima della ripresa del campionato contro il Pisa a San Siro. ✅ FINALE Fischio finale di #InterCarrarese 7️⃣-0️⃣! ⚽⚽ @RomeluLukaku9⚽ ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) L’ha battuto per 7-0 lanell’amichevole disputata al Suning Training Center:perL’ha travolto congol lanell’amichevole disputata al Suning Training Center.per Romelu, partecipanofesta anche Ashley Young, Sanchez e Salcedo. Domani la squadra di Conte giocherà l’ultima amichevole prima della ripresa del campionato contro il Pisa a San Siro. ✅ FINALE Fischio finale di #7️⃣-0️⃣! ⚽⚽ @Romelu9⚽ ...

FBiasin : L'#Inter, ad oggi, esclude ogni genere di contatto con il #RealMadrid per #LautaroMartinez. Probabile, invece, che… - passione_inter : GALLERY - L'Inter segna sette reti alla Carrarese, doppietta per Lukaku e Lautaro: le immagini della sfida -… - FcInterNewsit : Sette gol dell'Inter nel test con la Carrarese: Lautaro con una doppietta e Salcedo arrotondano il risultato - ConteAllegriGdm : @mirta_la_mala @Bubu_Inter Sí, di un euro. Se gli porti ps4, sette giochi recenti, l'anima di un druido celtico e un cristallo di luna - sportli26181512 : Serie A, 1^ giornata: presentazione, numeri, curiosità e statistiche: Prima giornata al via il prossimo weekend, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter sette Inter, sette cessioni per cinque acquisti: ecco chi esce e chi entra Calcio News 24 Inter, sette gol alla Carrarese: doppietta di Lukaku e Lautaro Martinez

L’Inter ha battuto per 7-0 la Carrarese nell’amichevole disputata al Suning Training Center: doppietta per Lukaku e Lautaro L’Inter ha travolto con sette gol la Carrarese nell’amichevole disputata al ...

Internazionali tennis, Musetti si ferma agli ottavi: netta vittoria di Koepfer

Sono finiti negli ottavi di finale gIi Internazionali d'Italia di Lorenzo Musetti. Dopo le vittorie contro Wawrinka e Nishikori, il 18enne di Carrara è stato sconfitto 6-4 6-0 dal qualificato tedesco ...

Katia Serra: «Tanti giovani in squadra, un anno utile per crescere»

Katia Serra, quello che sta per iniziare sarà un campionato quantomeno anomalo. «Ricco d’incognite e quindi tutto da scoprire. Le società hanno avuto poco tempo per programmare. Con il mercato aperto ...

L’Inter ha battuto per 7-0 la Carrarese nell’amichevole disputata al Suning Training Center: doppietta per Lukaku e Lautaro L’Inter ha travolto con sette gol la Carrarese nell’amichevole disputata al ...Sono finiti negli ottavi di finale gIi Internazionali d'Italia di Lorenzo Musetti. Dopo le vittorie contro Wawrinka e Nishikori, il 18enne di Carrara è stato sconfitto 6-4 6-0 dal qualificato tedesco ...Katia Serra, quello che sta per iniziare sarà un campionato quantomeno anomalo. «Ricco d’incognite e quindi tutto da scoprire. Le società hanno avuto poco tempo per programmare. Con il mercato aperto ...