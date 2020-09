Il caso Suarez e la rabbia dei cittadini stranieri: “La cittadinanza non si regala” (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA – “Acquisire la cittadinanza è una questione di responsabilità profonda verso il Paese che la concede. In questo senso, è sacra. Non si può vendere, barattare o regalare”. Così Antonio Garcia, presidente dell’Unione di solidarietà degli ecuadoriani in Italia (Usei), intervistato dall’agenzia Dire sul caso del calciatore uruguaiano Luis Suarez. Leggi su dire (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA – “Acquisire la cittadinanza è una questione di responsabilità profonda verso il Paese che la concede. In questo senso, è sacra. Non si può vendere, barattare o regalare”. Così Antonio Garcia, presidente dell’Unione di solidarietà degli ecuadoriani in Italia (Usei), intervistato dall’agenzia Dire sul caso del calciatore uruguaiano Luis Suarez.

Ultime Notizie dalla rete : caso Suarez Il caso Suarez e la rabbia dei cittadini stranieri: "La cittadinanza non si regala" Dire Suarez all'esame di italiano: calciomercato Juve, è la svolta?

Luis Suarez è arrivato a Perugia e sta sostenendo l'esame di italiano. E' questo il passaggio necessario che la Juventus ha aspettato tutta un'estate per poter avere ufficialmente la possibilità di po ...

Suarez ha superato l'esame di italiano all'Università di Perugia: consegnato l'attestato B1, FOTO e VIDEO

Luis Suarez ha superato l'esame di italiano all'Università per Stranieri di Perugia. L'esame, in forma scritta e orale, si è svolto piuttosto rapidamente: è dur ...

Calciomercato Inter: Suarez idea per l’attacco?

Spunta una clamorosa idea riguardo al calciomercato di queste ore, Luis Suarez è stato infatti accostato all’Inter per rinforzare l’attacco nerazzurro, ecco le ultime voci sulla Beneamata, poco prima ...

