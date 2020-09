Grande Fratello Vip 5 | il compenso di Patrizia De Blanck è da capogiro | la cifra

(Di venerdì 18 settembre 2020)Deprotagonista assoluta delVip 5 In questi primi giorni di messa in onda delVip 5 la protagonista assoluta è stata senza ombra di dubbioDe. La contessa, anche se ha un linguaggio molto colorito e si è mostrata senza vestiti davanti alle telecamere. è quella che riesce a scatenare delle dinamiche all’interno della casa di Cinecittà. Ma per far parte del cast del reality show condotto da Alfonso Signorini, la produzione ha dovuto sborsare unastellare. Quanto è ildella più anziana della casa più spiata d’Italia? La contessa intascherebbe 100 mila euro per il GF Vip 5 Ebbene ...

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - repubblica : Venezia 77, il red carpet s'infuoca: il bacio caldissimo tra la vip del 'Grande Fratello' Elisa De Panicis e una os… - MusettoD : @capuanogio Pensa all'Inter. Giornalista tifoso. Vai con scarpini. Livello giornalismo italiano: grande fratello - gianninofficial : RT @raffamimmo: Prossimo tweet del Corriere: 'Perché Hitler mandava gli ebrei nei campi di concentramento. E tutti i retroscena della lite… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Nella seconda puntata del Grande Fratello Vip, in onda il 18 settembre, oltre all’ingresso dei nove concorrenti rimanenti che vanno a completare il cast, ci saranno altre sorprese per gli abitanti del ...Messina - «Da quello che abbiamo appreso finora non si è trattato di un evento avvenuto al culmine di una lite. Il ricercato era una persona estranea alla casa, e noto per problemi psichici». Lo dice ...C’è un nuovo corteggiatore a “Uomini e Donne”,il suo nome è Moreno Napoli. In moltissimi non hanno potuto fare a meno di notare l’impressionante somiglianza tra lui e Stefano De Martino, ex marito di ...