Gazzetta: la Juventus sfiora il proprio record di rosso in bilancio. E il futuro preoccupa (Di venerdì 18 settembre 2020) La Juventus ha convocato di nuovo il cda. Il bilancio di una settimana fa, va nuovamente discusso. Alla perdita di 71,4 milioni si è aggiunta la minusvalenza Higuain di 18,3. La Gazzetta ricorda che la Juve ha un rosso in bilancio di circa 90 milioni, "non lontano dal record negativo di 95 milioni del 2011". E aggiunge: Se non ci fosse stato il risparmio contabile di 90 milioni sugli stipendi, grazie all'accordo tra società e squadra, il buco sarebbe stato enorme, anche perché nel 2019-20 i costi sono lievitati notevolmente per via degli investimenti della scorsa estate. E a proposito del futuro: Quel che preoccupa di più è il senso di incertezza legato al coronavirus. Ammesso che la stagione fili ...

