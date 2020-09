Fratelli di Crozza | le new entry promettono bene aspettando il pubblico

Leggi su blogo

(Di venerdì 18 settembre 2020) Maurizioè tornato con la quinta stagione del suodiin prime time il venerdì su Nove rimanendo un corpo estraneo rispetto al palinsesto del canale free Discovery ma diventando indiscutibilmente l'appuntamento principale del network.Difficile che non accadrà lo stesso anche con questa nuova stagione, che si preannuncia con tanta carne al fuoco a causa degli avvenimenti legati all'epidemia da coronavirus: la newAlberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi, si è rivelata decisamente divertente, non facendo peraltro molto per nascondere una critica sociale, ovvero che molte persone "normostipendiate" non sono state fortunate come l'ex premier e Flavio Briatore, amici del dottore del San Raffaele. pubblicato su TVBlog.it 18 settembre 2020 23:26.