Forte terremoto in Grecia mentre si abbatte l’Uragano Mediterraneo: scossa di magnitudo 5.9 avvertita a Creta [MAPPE e DATI] (Di venerdì 18 settembre 2020) Una scossa di terremoto ha colpito il sud di Creta, isola della Grecia in queste ore già piegata da un potente Uragano Mediterraneo. Il terremoto ha avuto magnitudo 5.9 ed è avvenuto alle 18:28 (ora italiana) ad una profondità di 20 km. Per il momento non sono noti danni o vittime. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma (le MAPPE nella galley scorrevole in alto). L'articolo Forte terremoto in Grecia mentre si abbatte l’Uragano Mediterraneo: scossa di magnitudo 5.9 avvertita a Creta ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) Unadiha colpito il sud di, isola dellain queste ore già piegata da un potente Uragano. Ilha avuto5.9 ed è avvenuto alle 18:28 (ora italiana) ad una profondità di 20 km. Per il momento non sono noti danni o vittime. Ilè stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma (lenella galley scorrevole in alto). L'articoloinsil’Uraganodi5.9...

mgraziarin : RT @ilmessaggeroit: #terremoto, forte scossa a #creta avvertita in una vasta area del Mediterraneo - SandraBattisti : RT @ilmessaggeroit: #terremoto, forte scossa a #creta avvertita in una vasta area del Mediterraneo - jimihendrix1980 : RT @ilmessaggeroit: #terremoto, forte scossa a #creta avvertita in una vasta area del Mediterraneo - ilmessaggeroit : #terremoto, forte scossa a #creta avvertita in una vasta area del Mediterraneo - infoitinterno : Terremoto in Calabria, forte scossa: paura ma nessun danno -

Ultime Notizie dalla rete : Forte terremoto Russia, forte scossa di terremoto nella penisola della Kamciatka Rai News Le ragioni dell’avanzata della destra nelle Marche

“Quando sono venuto a vivere nelle Marche questa zona era considerata la Svizzera italiana, il lavoro non mancava, si viveva benissimo. Se non ti andava bene come ti trattavano in una fabbrica, si fac ...

Sisma di fronte alle coste calabresi: paura nella notte

Paura in Calabria, dove nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 settembre 2020 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.4. Gli studiosi han ...

Terremoto in Calabria, forte scossa: paura ma nessun danno

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle ore 3:16 al largo della costa sud-orientale della Calabria, nei pressi di Reggio Calabria. Secondo i rilevamenti effettuati dall’Istitu ...

“Quando sono venuto a vivere nelle Marche questa zona era considerata la Svizzera italiana, il lavoro non mancava, si viveva benissimo. Se non ti andava bene come ti trattavano in una fabbrica, si fac ...Paura in Calabria, dove nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 settembre 2020 l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.4. Gli studiosi han ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle ore 3:16 al largo della costa sud-orientale della Calabria, nei pressi di Reggio Calabria. Secondo i rilevamenti effettuati dall’Istitu ...