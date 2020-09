Covid-19, impennata di casi in città: sale a 84 il numero di positivi nel Sannio (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dato allarmante quello odierno per a città di Benevento. Se la situazione in Provincia resta più o meno stazionaria, è nel capoluogo sannita che si registra un sensibile aumento dei casi. In sole 24 ore secondo il bollettino dell’Asl di Benevento il numero dei positivi in città aumenta di 8 unità. Di seguito la tabella dettagliata dell’Asl di Benevento: L'articolo Covid-19, impennata di casi in città: sale a 84 il numero di positivi nel Sannio proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dato allarmante quello odierno per a città di Benevento. Se la situazione in Provincia resta più o meno stazionaria, è nel capoluogo sannita che si registra un sensibile aumento dei. In sole 24 ore secondo il bollettino dell’Asl di Benevento ildeiin città aumenta di 8 unità. Di seguito la tabella dettagliata dell’Asl di Benevento: L'articolo-19,diin città:a 84 ildinelproviene da Anteprima24.it.

sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Bolzano, impennata di contagi #Coronavirus #COVID__19 - NBCreteregione : COVID. IMPENNATA DI CONTAGI IN ALTO ADIGE, 72 NUOVI CASI - - infoitinterno : In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 9.732 per 195 casi: nuova impennata. Tre morti in 24 ore - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 9.732 per 195 casi: nuova impennata. Tre morti in 24 ore… - vivere_sardegna : Sardegna, nuova impennata del Covid: 51 positivi, sono quasi il doppio rispetto a ieri -

Ultime Notizie dalla rete : Covid impennata Impennata di contagi a Londra e a Madrid. Israele in lockdown Avvenire Covid, l'incubo del Regno Unito, lockdown bis per 10 milioni

Dalla mezzanotte di ieri ad altri due milioni di cittadini, stavolta del Nord Est dell'Inghilterra, sono state applicate le misure restrittive più drastiche contro il coronavirus viste nel Regno Unito ...

COVID ABRUZZO: 33 NUOVI CONTAGIATI, PIU’ GIOVANE A FOSSACESIA, 3 CASI A CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO

PESCARA – Nuova impennata dei casi di coronavirus in Abruzzo: 33 i nuovi contagi accertati con i test delle ultime ore. La maggior parte dei casi (27) riguarda le province di Pescara e Chieti e molti ...

Covid, allarme contagi: un morto e 54 nuovi positivi, infettato un bimbo di 3 anni in provincia di Chieti

Nuova ondata di contagi da coronavirus: in Abruzzo, i dati aggiornati a oggi, rilevano 54 nuovi positivi. Un balzo enorme, un'impennata che non fa ben sperare. Il più piccolo infettato ha 3 anni e viv ...

Dalla mezzanotte di ieri ad altri due milioni di cittadini, stavolta del Nord Est dell'Inghilterra, sono state applicate le misure restrittive più drastiche contro il coronavirus viste nel Regno Unito ...PESCARA – Nuova impennata dei casi di coronavirus in Abruzzo: 33 i nuovi contagi accertati con i test delle ultime ore. La maggior parte dei casi (27) riguarda le province di Pescara e Chieti e molti ...Nuova ondata di contagi da coronavirus: in Abruzzo, i dati aggiornati a oggi, rilevano 54 nuovi positivi. Un balzo enorme, un'impennata che non fa ben sperare. Il più piccolo infettato ha 3 anni e viv ...