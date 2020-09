Cina, fuga di batteri da un laboratorio. Migliaia infettati dalla brucellosi (Di venerdì 18 settembre 2020) Pechino, 18 settembre 2020 - Un batterio 'fugge' da un impianto biofarmaceutico che produce vaccini per animali e in una città della Cina nord-occidentale dilaga la brucellosi. Nessun giallo attorno ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Pechino, 18 settembre 2020 - Uno 'fugge' da un impianto biofarmaceutico che produce vaccini per animali e in una città dellanord-occidentale dilaga la. Nessun giallo attorno ...

SkyTG24 : Cina, fuga di batteri da laboratorio: 3000 persone ammalate di brucellosi - Corriere : In Cina fuga di batteri da un laboratorio: oltre tremila ammalati di brucellosi - fanpage : Fuga di batteri da un laboratorio in Cina, oltre tremila persone si ammalano di brucellosi - Caiuzx : RT @Corriere: In Cina fuga di batteri da un laboratorio: oltre tremila ammalati di brucellosi - ato_ucci : RT @TELADOIOLANIUS: Chi è che non credeva nel #coronavirus uscito dai laboratori? Ecco dei bei batteri appena scappati da un laboratorio de… -