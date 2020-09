Barcellona, Messi vent’anni dopo: doppietta all’esordio stagionale, ma continua il gelo con la società (Di venerdì 18 settembre 2020) Leo Messi, quanto è cambiata la sua vita nei 20 anni in blaugrana.Il 17 settembre del 2000, Lionel Messi approdava per la prima volta in Catalogna, una terra che avrebbe fatto sua nel corso degli anni, 20 per la precisione. Nell'esordio stagionale del 'suo' Barça per 3-1 contro il Girona, trova una doppietta e una timida stretta di mano con Koeman, il suo rapporto con il presidente Bartomeu non è però più lo stesso e probabilmente non tornerà mai quello di una volta. Nonostante questo però la Pulce continua e continuerà a segnare con la maglia blaugrana sicuramente per un altro anno, vedremo poi se la nuova società convincerà l'extraterrestre a rimanere al Barcellona per sempre, come sicuramente sperano tutti.Tutti ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 settembre 2020) Leo, quanto è cambiata la sua vita nei 20 anni in blaugrana.Il 17 settembre del 2000, Lionelapprodava per la prima volta in Catalogna, una terra che avrebbe fatto sua nel corso degli anni, 20 per la precisione. Nell'esordiodel 'suo' Barça per 3-1 contro il Girona, trova unae una timida stretta di mano con Koeman, il suo rapporto con il presidente Bartomeu non è però più lo stesso e probabilmente non tornerà mai quello di una volta. Nonostante questo però la Pulcee continuerà a segnare con la maglia blaugrana sicuramente per un altro anno, vedremo poi se la nuova società convincerà l'extraterrestre a rimanere alper sempre, come sicuramente sperano tutti.Tutti ...

