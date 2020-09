Ticinonline : A 150 km orari mentre dorme al volante #auto #canada #autosemiautomatica #pirati #strada #dormevolante - sergiotonello : Diceva Ierri il Sen. Lupi che i VELOX si mettono per far cassa. Davanti casa mia ,strada con i 50 km orari , ci so… - zsclionsfan : 93 miglia orari, circa 150 km orari ??????Boom ?????? - Gianluc54410558 : @RobertoBonaci13 @fargi34 @lauraboldrini Quindi, se io passo con il rosso a 150 km orari e ammazzo una scolaresca d… -

Ultime Notizie dalla rete : 150 orari

La Stampa

Un ciclone di rara potenza è in azione in queste ore sullo Ionio e l’allerta meteo è altissima. Vengono segnalati venti sostenuti, forti piogge e onde altissime che sferzano la costa. In crisi, in par ...I cittadini della Capitale hanno accolto con entusiasmo il progetto antispreco che ha evitato l'emissione di 375 tonnellate di CO2. Le Magic Box più amate dai romani sono quelle di sushi: il cibo giap ...Al di là dei limiti di velocità nazionali non dobbiamo quindi dimenticare che le autorità locali possono imporre limiti di velocità diversi dove lo ritengono opportuno. Entra in vigore un nuovo limite ...