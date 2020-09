Uomini e Donne, Ludovica Valli è incinta: ‘Un cuore in più batte dentro di me’ (Di giovedì 17 settembre 2020) Ludovica Valli, divenuta nota al popolo televisivo in seguito alla partecipazione a Uomini e Donne nel ruolo di tronista nella stagione 2015/2016, annuncia sui social di essere in dolce attesa, dopo che nei mesi scorsi aveva fatto sapere di avere alcuni problemi di salute. La giovane, sorella di Beatrice Valli, ha scelto di dare la bella notizia ai follower attraverso un video che la vede godersi la spiaggia insieme al compagno Gianmaria Di Gregorio che la prende per mano e le accarezza il ventre già rotondo. La didascalia è invece un riassunto degli ultimi anni di vita. L’annuncio di Ludovica Valli “La bambina che scappava di casa, la ragazzina che prendeva un aereo solo andata per Formentera” scrive Ludovica ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 17 settembre 2020), divenuta nota al popolo televisivo in seguito alla partecipazione anel ruolo di tronista nella stagione 2015/2016, annuncia sui social di essere in dolce attesa, dopo che nei mesi scorsi aveva fatto sapere di avere alcuni problemi di salute. La giovane, sorella di Beatrice, ha scelto di dare la bella notizia ai follower attraverso un video che la vede godersi la spiaggia insieme al compagno Gianmaria Di Gregorio che la prende per mano e le accarezza il ventre già rotondo. La didascalia è invece un riassunto degli ultimi anni di vita. L’annuncio di“La bambina che scappava di casa, la ragazzina che prendeva un aereo solo andata per Formentera” scrive...

