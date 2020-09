Una nuova “follia” su Tik Tok: lanciarsi sulle auto in corsa (Di giovedì 17 settembre 2020) Social Media Tiktok Iphone App Tik Tok VideosRagazzi che si lanciano sulle auto in corsa sfidando la morte. E’ questo l’ultimo dei folli gesti che racconta uno spaccato dei sobborghi di Napoli e che in poche ore ha fatto il giro della rete. Un’altra pericolosa “challenge” potrebbe affacciarsi su Tik Tok dopo che sul social è circolato il video di alcuni ragazzi di Napoli che si lanciano in una vera e propria bravata. Uno di loro osserva le auto che scorrono, individua quella che avanza più lentamente e ci si getta sopra, cogliendo di sorpresa l’ignaro conducente, mentre i coetanei osservano e riprendono divertiti. Una volta che l’automobile si ferma a una decina di metri più avanti, il ragazzo scappa e gli amici continuano a ridere. A ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Social Media Tiktok Iphone App Tik Tok VideosRagazzi che si lancianoinsfidando la morte. E’ questo l’ultimo dei folli gesti che racconta uno spaccato dei sobborghi di Napoli e che in poche ore ha fatto il giro della rete. Un’altra pericolosa “challenge” potrebbe affacciarsi su Tik Tok dopo che sul social è circolato il video di alcuni ragazzi di Napoli che si lanciano in una vera e propria bravata. Uno di loro osserva leche scorrono, individua quella che avanza più lentamente e ci si getta sopra, cogliendo di sorpresa l’ignaro conducente, mentre i coetanei osservano e riprendono divertiti. Una volta che l’mobile si ferma a una decina di metri più avanti, il ragazzo scappa e gli amici continuano a ridere. A ...

