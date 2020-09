Scuola | Gorga | “Contro la dispersione più sostegni agli istituti di periferia”

Leggi su dire

(Di giovedì 17 settembre 2020) NAPOLI – “Quando gli studenti della Campania torneranno sui banchi di scuola non dimentichiamoci dei loro coetanei per i quali la campanella anche quest’anno non suonera’ perche’ la scuola l’hanno abbandonata prima di aver terminato gli studi”. Lo afferma Clelia Gorga, candidata al Consiglio regionale della Campania con la lista Campania Libera a sostegno di Vincenzo De Luca presidente.