Regionali, gli ‘impresentabili’ per l’Antimafia: “Nove in Campania, 3 in Puglia e uno in Valle d’Aosta”. Liste ‘pulite’ in quattro Regioni (Di giovedì 17 settembre 2020) Nove “impresentabili” in Campania, tre in Puglia e uno in Valle d’Aosta. È questo il giudizio della commissione Antimafia dopo lo screening delle Liste elettorali nelle 7 Regioni al voto domenica e lunedì. In quattro territori, stando ai parametri del codice di autoregolamentazione o delle legge della Severino, le Liste sono pulite. Diminuiscono quindi a 13 i volti “bocciati” rispetto ai 17 della scorsa tornata elettorale nelle Regioni. In Campania i candidati considerati “impresentabili” in base alle verifiche disposte attraverso la Direzione Nazionale Antimafia, sono 9: cinque a supporto di Vincenzo De Luca e quattro di Stefano Caldoro. Con il governatore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Nove “impresentabili” in, tre ine uno ind’Aosta. È questo il giudizio della commissione Antimafia dopo lo screening delleelettorali nelle 7al voto domenica e lunedì. Interritori, stando ai parametri del codice di autoregolamentazione o delle legge della Severino, lesono pulite. Diminuiscono quindi a 13 i volti “bocciati” rispetto ai 17 della scorsa tornata elettorale nelle. Ini candidati considerati “impresentabili” in base alle verifiche disposte attraverso la Direzione Nazionale Antimafia, sono 9: cinque a supporto di Vincenzo De Luca edi Stefano Caldoro. Con il governatore ...

