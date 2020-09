Patrizia De Blanck al GF: Cristiano Malgioglio interviene su Instagram (Di giovedì 17 settembre 2020) Patrizia De Blanck sta conquistando passo passo il Grande Fratello vip. La contessa De Blanck ha fatto rumore fin da subito litigando con Tommaso Zorzi; poi ci è scappato un nudo in diretta a Pomeriggio 5, con una Barbara d’Urso con le mani nei capelli, che non è passato inosservato. Cristiano Malgioglio su Patrizia De Blanck al GF A scendere in campo a favore del carattere fumantino della De Blanck ci ha pensato Cristiano Malgioglio, proprio lui che aveva conquistato la Casa più spiata d’Italia. “Per molti usa un linguaggio scurrile e sono d’accordo con voi. Pero’ posso assicurarvi che se evitasse di dire delle parole pesanti verso il ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 17 settembre 2020)Desta conquistando passo passo il Grande Fratello vip. La contessa Deha fatto rumore fin da subito litigando con Tommaso Zorzi; poi ci è scappato un nudo in diretta a Pomeriggio 5, con una Barbara d’Urso con le mani nei capelli, che non è passato inosservato.suDeal GF A scendere in campo a favore del carattere fumantino della Deci ha pensato, proprio lui che aveva conquistato la Casa più spiata d’Italia. “Per molti usa un linguaggio scurrile e sono d’accordo con voi. Pero’ posso assicurarvi che se evitasse di dire delle parole pesanti verso il ...

