Ora è ufficiale: Kumbulla alla Roma. Anche Diaby nell’operazione (Di giovedì 17 settembre 2020) Mancava solo l’ufficialità e ora è arrivata: Marash Kumbulla è un nuovo giocatore della Roma. Il difensore si trasferisce dal Verona con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La sua ex società ha comunicato la cessione con questa nota: “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo ad A.S. Roma – con obbligo di acquisizione definitiva da parte del Club giallorosso al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marash Kumbulla, 20enne difensore di origini albanesi, nato a Peschiera del Garda, cresciuto dall’età di 8 anni nel settore giovanile gialloblu, dove ha fatto tutta la trafila sino alla formazione Primavera (con debutto in B nel campionato ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 settembre 2020) Mancava solo l’ufficialità e ora è arrivata: Marashè un nuovo giocatore della. Il difensore si trasferisce dal Verona con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La sua ex società ha comunicato la cessione con questa nota: “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo ad A.S.– con obbligo di acquisizione definitiva da parte del Club giallorosso al verificarsi di determinate condizioni – il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marash, 20enne difensore di origini albanesi, nato a Peschiera del Garda, cresciuto dall’età di 8 anni nel settore giovanile gialloblu, dove ha fatto tutta la trafila sinoformazione Primavera (con debutto in B nel campionato ...

A partire dal nuovo Oculus Quest 2, passando per tutti i nuovi giochi PS5 svelati da Sony e arrivando ora al nuovo Nintendo Direct Mini ... sarà disponibile nell’estate 2021. Ecco il video ufficiale.

Sky – Incontro positivo tra la Roma e l’entourage di Milik: il polacco ora è davvero a un passo dall’addio al Napoli

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, sul proprio account Twitter ufficiale, il centravanti azzurro Arkadiusz Milik si starebbe decidendo sempre ...

Motorola razr 5G: cambia tutto e si migliora. Eccolo nella nostra anteprima

Motorola razr 5G si migliora ascoltando gli utenti e ora possiede un più ampio display esterno Quick View con nuove funzioni che permettono di utilizzare lo smartphone anche da chiuso non pregiudicand ...

