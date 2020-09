Omicidio Colleferro | gli arrestati per la morte di Willy percepivano il Reddito di Cittadinanza

(Di giovedì 17 settembre 2020), indagini ‘patrimoniali’ sui soggetti fermati per ladi. I fratelli Bianchi e gli altri due soggettiildi. I fratelli Bianchi, accusati delladiMonteiro nel caso dell’diildi. Stando a quanto riferito da la Stampa, tutti e quattro i soggetti, Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia,ildi. Non solo. I quattro vivevano in condizioni ...

Un testimone racconta come è stato ucciso Willy. «È sceso per primo Gabriele e ha sferrato un calcio a Willy, ce l'ho ancora impresso nella mente, Willy ha provato a rialzarsi, ma purtroppo prende un' ...Facevano la bella vita, tra lussi, vacanze in barca, vestiti firmati e non solo: ma i fratelli Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia erano tutt’altro che benestanti, almeno per lo Stato, dat ...Suv, bottiglie di champagne, alberghi a cinque stelle: questa la vita mostrata dai fratelli Bianchi sui loro social. Un tenore da nababbi che però si scontra con quanto scoperto dagli inquirenti che i ...