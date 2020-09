Nuovo Stadio, Inter e Milan vogliono stringere i tempi. Progetto definitivo a breve (Di giovedì 17 settembre 2020) Corsa contro il tempo di Inter e Milan per il Nuovo Stadio E’ iniziata la corsa contro il tempo di Inter e Milan per presentare e far approvare dal Comune di Milano il piano di fattibilità del Nuovo Progetto per il Nuovo Stadio dato che nella primavera del 2021 nel capoluogo lombardo ci saranno le elezioni che comporteranno un ulteriore dilatazione dei tempi. Nel frattempo, secondo Tuttosport, tra fine settembre e inizio ottobre sarà scelto il Progetto definitivo tra quello di Populos e quello di Mancica-CMR. “I due club devono presentare il Nuovo piano di fattibilità al Comune dopo la modifica al ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Corsa contro il tempo diper ilE’ iniziata la corsa contro il tempo diper presentare e far approvare dal Comune dio il piano di fattibilità delper ildato che nella primavera del 2021 nel capoluogo lombardo ci saranno le elezioni che comporteranno un ulteriore dilatazione dei. Nel frattempo, secondo Tuttosport, tra fine settembre e inizio ottobre sarà scelto iltra quello di Populos e quello di Mancica-CMR. “I due club devono presentare ilpiano di fattibilità al Comune dopo la modifica al ...

costantonio11 : @FBiasin A che punto è il progetto del nuovo stadio? - NackaSkoglund89 : RT @diego4all: Quando nel 2038 inaugureremo il nuovo stadio ritego giusto che la curva nord venga ribattezzata in curva Piero Ausilio - diego4all : Quando nel 2038 inaugureremo il nuovo stadio ritego giusto che la curva nord venga ribattezzata in curva Piero Ausilio - _SiGonfiaLaRete : Torino, #Cairo: 'Non vendo, anzi. Parte un nuovo ciclo e voglio portare le famiglie allo stadio' - massi19731 : Pelonzi: favorevoli al nuovo stadio, no braccio di ferro politico - Roma – “Noi votammo contro lo stadio, e fummo a… -