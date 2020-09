Nero a metà 2: trama, cast e anticipazioni seconda puntata su Rai 1 (Di giovedì 17 settembre 2020) Nero a metà 2: trama, cast e anticipazioni seconda puntata su Rai 1 La prima serata del giovedì si apre all’insegna degli intrighi e complicati i casi da risolvere con Nero a metà 2. La serie televisiva poliziesca, in onda oggi 17 settembre 2020 dalle 21:25 su Rai 1, approda al suo secondo appuntamento, dopo l’esordio della settimana scorsa che ha conquistato 3.855.000 spettatori, un risultato incoraggiante seppur non comparabile ai ascolti della prima stagione.Segui Termometro Politico su Google News Fatica quindi ad ingranare la fiction, diretta da Marco Pontecorvo e Luca Facchini, con protagonisti l’enigmatico ispettore di polizia Carlo Guerrieri e l’affascinante collega Malik Soprani. Ma vediamo insieme tutto ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 17 settembre 2020)a metà 2:su Rai 1 La prima serata del giovedì si apre all’insegna degli intrighi e complicati i casi da risolvere cona metà 2. La serie televisiva poliziesca, in onda oggi 17 settembre 2020 dalle 21:25 su Rai 1, approda al suo secondo appuntamento, dopo l’esordio della settimana scorsa che ha conquistato 3.855.000 spettatori, un risultato incoraggiante seppur non comparabile ai ascolti della prima stagione.Segui Termometro Politico su Google News Fatica quindi ad ingranare la fiction, diretta da Marco Pontecorvo e Luca Facchini, con protagonisti l’enigmatico ispettore di polizia Carlo Guerrieri e l’affascinante collega Malik Soprani. Ma vediamo insieme tutto ...

gaiaperri10 : RT @inWinterfell__: SERKAN IN NERO ED EDA CON QUELL’OUTFIT METÀ CAMICIA E METÀ NO. Situazione attuale: poco stabile #SenÇalKapimi… - valelombardi1 : RT @inWinterfell__: SERKAN IN NERO ED EDA CON QUELL’OUTFIT METÀ CAMICIA E METÀ NO. Situazione attuale: poco stabile #SenÇalKapimi… - PacodaCamino : RT @PacodaCamino: @antojackie @Biagio960 @BersaniLeda @ValerioLivia @AnnamariaBosia @robertis_emilia @FrankCapitone @MomiraMonika @lukogene… - susypescatore_ : RT @inWinterfell__: SERKAN IN NERO ED EDA CON QUELL’OUTFIT METÀ CAMICIA E METÀ NO. Situazione attuale: poco stabile #SenÇalKapimi… - Kr81RS : RT @essenzialemente: Ciascuno di noi ha il suo 'lato oscuro'.C'è chi lo sa e chi lo ignora, chi lo apprezza e chi lo evita. Sempre a metà t… -

Ultime Notizie dalla rete : Nero metà Inizio scuola 2020, come sta andando il rientro in classe: la diretta Corriere della Sera