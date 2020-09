Mourinho: “Con una gara secca possono esserci diverse sorprese” (Di venerdì 18 settembre 2020) Jose Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo la vittoria in Europa League e il passaggio del turno. Queste le parole del tecnico degli Spurs: “Questa sera abbiamo rischiato un po’, abbiamo avuto timore della situazione che si era creata. Togliendo Davinson Sanchez e giocando con un solo difensore abbiamo rischiato, ma dovevamo andare uno contro uno. Con Lucas Moura, Ndombele e Lamela avevamo giocatori freschi. Questa è stata un’esperienza infernale, anche perché con una partita ad eliminazione diretta possono esserci diverse sorprese”. Foto: sito Tottenham L'articolo Mourinho: “Con una gara secca possono esserci diverse ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020) Jose, tecnico del Tottenham, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo la vittoria in Europa League e il passaggio del turno. Queste le parole del tecnico degli Spurs: “Questa sera abbiamo rischiato un po’, abbiamo avuto timore della situazione che si era creata. Togliendo Davinson Sanchez e giocando con un solo difensore abbiamo rischiato, ma dovevamo andare uno contro uno. Con Lucas Moura, Ndombele e Lamela avevamo giocatori freschi. Questa è stata un’esperienza infernale, anche perché con una partita ad eliminazione direttasorprese”. Foto: sito Tottenham L'articolo: “Con una...

