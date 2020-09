Mercogliano | guida in stato di ebbrezza e rifiuta il test | denunciate due persone

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione dihanno denunciato indi libertà due giovani: uno per essersito di sottoporsi all’accertamento dellodi alterazione dei requisiti psicofisici derivanti dalla presunta assunzione di bevande alcoliche o stupefacenti, l’altro perché positivo altossicologico. Durante un servizio di perlustrazione del territorio, la pattuglia è intervenuta aper un sinistro stradale con feriti. Nonostante l’evidente sintomatologia, uno dei conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistrova l’invito dei Carabinieri a sottoporsi all’accertamento dellodi: a suo carico è ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercogliano guida

anteprima24.it

Una dipendente è positiva al Covid 19: screening in Prefettura. Contagiati anche il marito della donna, ex vice prefetto avellinese, e i due figli. La positività dell'intero nucleo familiare è emersa ...Due vasti incendi stanno divorando da ieri i boschi di Serino e Montoro. In campo squadre del Genio Civile, Protezione Civile, Comunità montana e vigili del fuoco. La dirigente della Protezione civile ...La società ASD Cimitile, considerando gli ottimi risultati raggiunti nella stagione 2019/2020, è ben lieta di comunicare che Angelantonio Galluccio nell’annata 2020/2021 sarà nuovamente la guida tecni ...