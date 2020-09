Maestra d’asilo violenta incastrata dalle telecamere: “Ti spezzo le ossa” (Di giovedì 17 settembre 2020) Una Maestra d’asilo che minacciava, spaventava e sculacciava i bambini è stata incastrata dalle telecamere e rinviata a giudizio. Sono stati ben 27 i piccoli alunni che hanno testimoniato le violenze subite nella scuola materna di Nardò (Lecce) da parte della Maestra oggi in pensione. I bambini si presentavano a casa con lividi evidenti e … L'articolo Maestra d’asilo violenta incastrata dalle telecamere: “Ti spezzo le ossa” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 17 settembre 2020) Unad’asilo che minacciava, spaventava e sculacciava i bambini è statae rinviata a giudizio. Sono stati ben 27 i piccoli alunni che hanno testimoniato le violenze subite nella scuola materna di Nardò (Lecce) da parte dellaoggi in pensione. I bambini si presentavano a casa con lividi evidenti e … L'articolod’asilo: “Tile ossa” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

