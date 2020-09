L' opposto Weber a Milano

xsickbrain : RT @marcofantasiatw: Luan Weber è un nuovo giocatore della Powervolley. Milano tessera l’atleta brasiliano ex Sada Cruzeiro. Classe 1991, 2… - marcofantasiatw : Luan Weber è un nuovo giocatore della Powervolley. Milano tessera l’atleta brasiliano ex Sada Cruzeiro. Classe 1991… -

MILANO – Ingaggio di livello internazionale per l'Allianz Powervolley Milano che porta in Italia il brasiliano Luan Weber. Opposto ventinovenne completa il roster a disposizione di coach Roberto Piazz ...L’Allianz Powervolley Milano chiude il reparto degli opposti con il tesseramento di Luan Weber: l’atleta di nazionalità brasiliana completa il roster a disposizione di coach Roberto Piazza per la stag ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 settembre 2020. IN SINTESI: L’Allianz Powervolley Milano chiude il reparto degli opposti con il tesseramento di Luan Weber: l’atleta di nazionalità brasiliana completa ...