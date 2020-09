La Fed Cup diventa Billie Jean King Cup: 'Un onore' (Di giovedì 17 settembre 2020) Cambia nome la Fed Cup. Il campionato del mondo a squadre organizzato dalla Itf diventa 'Billie Jean King Cup Bnp Paribas', un omaggio alla campionessa che è stata una pioniera della parità. '... Leggi su gazzetta (Di giovedì 17 settembre 2020) Cambia nome la Fed Cup. Il campionato del mondo a squadre organizzato dalla ItfCup Bnp Paribas', un omaggio alla campionessa che è stata una pioniera della parità. '...

teletext_ch_it : Tennis: la Fed Cup cambia nome - laregione : Dopo la pelle, la Fed Cup cambia nome in Billie Jean King Cup - RSIsport : ?????? Nuovo nome per la Fed Cup: da oggi si chiamerà Billie Jean King Cup - SerenaPitotti : Dal 2021 la Fed Cup by BNP Paribas si chiamerà Billie Jean King cup #BillieJeanKingCup - sportface2016 : #FedCup cambia nome, si chiamerà #BillieJeanKingCup in onore dell'ex tennista -