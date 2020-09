“In clinica con la flebo attaccata”. Paura e preoccupazione per Elettra Lamborghini. È lei a spiegare tutto (Di giovedì 17 settembre 2020) Il tanto atteso giorno del suo matrimonio, previsto per il 26 settembre, si sta ormai avvicinando. Ad Elettra Lamborghini, dopo aver festeggiato alla grande con gli amici l’addio al nubilato ed aver scelto precedentemente l’abito da sposa e i testimoni di nozze, non resta che aspettare solamente la fatidica data. Ma nelle ultime ore l’ereditiera emiliana ha fatto spaventare non poco tutti i suoi fan con una foto emblematica. Si è infatti fatta vedere con la flebo all’interno di una clinica. Lei condivide ogni aspetto della sua vita quotidiana ed ha voluto farsi vedere anche in questa situazione. Sul web si sono rincorse tante voci e la preoccupazione è stata grande protagonista. I seguaci hanno avuto Paura si potesse trattare di qualcosa di serio, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Il tanto atteso giorno del suo matrimonio, previsto per il 26 settembre, si sta ormai avvicinando. Ad, dopo aver festeggiato alla grande con gli amici l’addio al nubilato ed aver scelto precedentemente l’abito da sposa e i testimoni di nozze, non resta che aspettare solamente la fatidica data. Ma nelle ultime ore l’ereditiera emiliana ha fatto spaventare non poco tutti i suoi fan con una foto emblematica. Si è infatti fatta vedere con laall’interno di una. Lei condivide ogni aspetto della sua vita quotidiana ed ha voluto farsi vedere anche in questa situazione. Sul web si sono rincorse tante voci e laè stata grande protagonista. I seguaci hanno avutosi potesse trattare di qualcosa di serio, ...

